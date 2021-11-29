В Казани охранника торгового центра ударили ножом после просьбы предъявить QR-код

Посетитель торгового центра в Казани ударил ножом охранника в ответ на просьбу предъявить QR-код. Об этом 29 ноября сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Росгвардии.



Инцидент произошел в ТЦ «Удача» на улице Кулахметова. Конфликт случился между 48-летним мужчиной и 62-летним работником ТЦ. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Охранника госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



В Татарстане в общественном транспорте проверяют QR-коды с 22 ноября. В первый день после введения ограничений в общественном транспорте дело доходило до драк и вызова полиции.

