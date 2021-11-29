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В Казани охранника торгового центра ударили ножом после просьбы предъявить QR-код

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Посетитель торгового центра в Казани ударил ножом охранника в ответ на просьбу предъявить QR-код. Об этом 29 ноября сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ТЦ «Удача» на улице Кулахметова. Конфликт случился между 48-летним мужчиной и 62-летним работником ТЦ. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Охранника госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Татарстане в общественном транспорте проверяют QR-коды с 22 ноября. В первый день после введения ограничений в общественном транспорте дело доходило до драк и вызова полиции.

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Комментарии (21)

Shrkv
Результат действия властей. Это только начало, дальше будет больше
Mustamyaki
Нож это ещё что. Судя по последним новостям у населения целый арсенал припасён. В следующий раз какой-нибудь шизик возьмёт с собой гранату вместо "зелёного пропуска" в ковид-фри зону.
263784231
Непонятно - говорили, что ку-коды укрепляют здоровье, а тут вот оно как, Михалыч...
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