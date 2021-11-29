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Центр имени Гамалеи уверен в «Спутнике», но разрабатывает модификацию против «омикрона»

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Центр имени Гамалеи разрабатывает новую версию вакцины от коронавируса «Спутник V», адаптированную под штамм «омикрон». Если понадобится, уже через 45 дней она может быть готова к серийному производству, следует из публикации на сайте «Спутника V» от 29 ноября.

«Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» нейтрализуют «омикрон», поскольку они наиболее эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустерных доз «Спутник Омикрон» к 20 февраля 2022 года», — отмечает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее два случая заражения «омикроном» выявили в Финляндии. Российское консульство в ЮАР, где и обнаружили новый опасный штамм, прорабатывает возможность вывезти оттуда граждан России.

Подробности о новой вариации COVID-19 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

SU LUX INN
к отвару Репы добавить щепоть Коры дубовой!
Денеб
Ждём Спутник-О !!!!
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