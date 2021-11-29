Центр имени Гамалеи уверен в «Спутнике», но разрабатывает модификацию против «омикрона»

Центр имени Гамалеи разрабатывает новую версию вакцины от коронавируса «Спутник V», адаптированную под штамм «омикрон». Если понадобится, уже через 45 дней она может быть готова к серийному производству, следует из публикации на сайте «Спутника V» от 29 ноября.



«Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» нейтрализуют «омикрон», поскольку они наиболее эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустерных доз «Спутник Омикрон» к 20 февраля 2022 года», — отмечает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

