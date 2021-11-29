«Мы вынуждены планировать ответные меры». Министр обороны Белоруссии Хренин заявил, что НАТО «накаляет обстановку»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о концентрации войск НАТО у границ страны. Заявление он сделал на совещании по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко в центре стратегического управления Минобороны Белоруссии в понедельник, 29 ноября.

Глава белорусского Минобороны после совещания заявил журналистам, что Минск «вынуждают отвечать». «Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», — сказал Хренин.



Военный чиновник уточнил: «Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень готовности Вооруженных Сил мы не проводим». «Но на любые их неадекватные действия мы делаем план и в случае необходимости по этим планам начнем действовать», — добавил он.



Хренин уверен, что такими действиями западные политики пытаются отвлечь население своих стран от других проблем. 19 ноября в Минске заявили, что расценивают наращивание сил НАТО как «подготовку к войне».



Ранее на том же совещании Александр Лукашенко заявил, что литовские пограничники подкидывают на территорию Белоруссии трупы мигрантов.



Накануне погранслужба Литвы опровергла причастность к появлению мертвецов на границе. Белорусская сторона утверждала, что труп был найден на участке белорусской заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда.

