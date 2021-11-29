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«Мы вынуждены планировать ответные меры». Министр обороны Белоруссии Хренин заявил, что НАТО «накаляет обстановку»

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о концентрации войск НАТО у границ страны. Заявление он сделал на совещании по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко в центре стратегического управления Минобороны Белоруссии в понедельник, 29 ноября.

Фото: скриншот YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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«Предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран — членов блока НАТО, — цитирует Хренина «Белта». — Особую озабоченность вызывают закупки [Польшей] танков «Абрамс», зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами».

Глава белорусского Минобороны после совещания заявил журналистам, что Минск «вынуждают отвечать». «Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», — сказал Хренин.

Военный чиновник уточнил: «Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень готовности Вооруженных Сил мы не проводим». «Но на любые их неадекватные действия мы делаем план и в случае необходимости по этим планам начнем действовать», — добавил он.

Хренин уверен, что такими действиями западные политики пытаются отвлечь население своих стран от других проблем. 19 ноября в Минске заявили, что расценивают наращивание сил НАТО как «подготовку к войне».

Ранее на том же совещании Александр Лукашенко заявил, что литовские пограничники подкидывают на территорию Белоруссии трупы мигрантов.

Накануне погранслужба Литвы опровергла причастность к появлению мертвецов на границе. Белорусская сторона утверждала, что труп был найден на участке белорусской заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда.

«В Службе охраны государственной границы Литвы нет информации о таком событии. Кстати, в том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, не было и случаев, чтобы их оттуда разворачивали», — цитирует литовская LTR представителя Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса.

Фото: скриншот YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

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Комментарии (4)

Владислав М
"Но на любые их неадекватные действия мы делаем план..." - ))) Ну правильно, а что они ещё могут? Ещё денег в России занять? С такой властью страна скоро придёт в упадок.
Pupin
Фамилия роскошная.
Never_Mind
Минимира и миниправды бульбафюрера знают свою работу.
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