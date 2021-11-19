В Минске заявили, что расценивают наращивание сил НАТО как «подготовку к войне»

Наращивание сил НАТО у границ Белоруссии и усиление Польши можно расценить как подготовку к войне. Об этом 19 ноября заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Аль-Джазира.



«Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий... А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. — Прим. ред.) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве, Россия наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом», — сказал Хренин.

