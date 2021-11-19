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В Минске заявили, что расценивают наращивание сил НАТО как «подготовку к войне»

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Наращивание сил НАТО у границ Белоруссии и усиление Польши можно расценить как подготовку к войне. Об этом 19 ноября заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Аль-Джазира.

«Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий... А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. — Прим. ред.) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве, Россия наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом», — сказал Хренин.

Он добавил, что ситуация напоминает ему ту, которая сложилась перед Второй мировой войной. «Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — подытожил Хренин.

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Комментарии (17)

Thunder
Фантастическая концентрация безмозглых и бессовестных тварей на единицу площади. Кто проклял эту страну?.. Ну и фамилии говорящие: Хренин, Караев, Тертель, Балаба
BlackTorn
А война все равно будет! И избежать не получится. Она потом перерастёт в 3-ю мировую. Но и это ещё не конец, ибо Россия победит и расширит свои границы. А ещё, Россия станет называться - Белая Русь. Так назовётся новое Союзное государство.
dragvs
Хренин, Хренин, что ты несешь...
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