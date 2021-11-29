Владелец «Листвяжной» выплатил пострадавшим и семьям погибших в шахте 100 млн рублей. Еще 80 млн добавит правительство РФ

Компания «СДС-уголь», ведущая добычу в шахте «Листвяжная», после аварии выплатила 100 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших горняков. 80 миллионов на компенсации также приготовило правительство России.
Как сообщил 29 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выплаты со стороны владельца шахты уже проведены. Компенсации со стороны местных властей будут перечислены до конца дня.
«Две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению», — цитирует главу Кузбасса ТАСС.
Цивилев сообщил, что до конца дня из больницы выпишут около половины пострадавших горняков. Лечение в госпитале продолжат 43 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Губернатор также заявил, что все шахты региона, несмотря на найденные прокуратурой нарушения, продолжат работу.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что пострадавшие также получат около 80 миллионов рублей из федерального бюджета.
«Семьи погибших получат от федерального центра по миллиону рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.