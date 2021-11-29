Владелец «Листвяжной» выплатил пострадавшим и семьям погибших в шахте 100 млн рублей. Еще 80 млн добавит правительство РФ

Компания «СДС-уголь», ведущая добычу в шахте «Листвяжная», после аварии выплатила 100 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших горняков. 80 миллионов на компенсации также приготовило правительство России.



Как сообщил 29 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выплаты со стороны владельца шахты уже проведены. Компенсации со стороны местных властей будут перечислены до конца дня.



«Две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению», — цитирует главу Кузбасса ТАСС.

