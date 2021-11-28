Власти Кузбасса начали выплаты пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Выплаты из бюджета Кемеровской области уже получили 60 пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная». Также средства перечислены 27 семьям погибших. Об этом сообщил журналистам 28 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших», — цитирует главу Кузбасса ТАСС.
Напоминм, ранее Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.
Сообщалось, что компания СДС, которой принадлежит шахта «Листвяжная», выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье. По 250 тысяч рублей пообещали выплатить и власти Кемеровской области.
В воскресенье «Фонтанка» писала, что число пострадавших при взрыве в кузбасской шахте возросло до 76 человек. Накануне на поверхность подняли тела пятерых горняков. Всего в результате трагедии погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метановоздушная смесь.