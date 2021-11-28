Власти Кузбасса начали выплаты пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Выплаты из бюджета Кемеровской области уже получили 60 пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная». Также средства перечислены 27 семьям погибших. Об этом сообщил журналистам 28 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.



«Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших», — цитирует главу Кузбасса ТАСС.



Напоминм, ранее Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.

