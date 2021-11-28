FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Власти Кузбасса начали выплаты пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

3
Печать

Выплаты из бюджета Кемеровской области уже получили 60 пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная». Также средства перечислены 27 семьям погибших. Об этом сообщил журналистам 28 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших», — цитирует главу Кузбасса ТАСС.

Напоминм, ранее Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.

Сообщалось, что компания СДС, которой принадлежит шахта «Листвяжная», выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье. По 250 тысяч рублей пообещали выплатить и власти Кемеровской области.

В воскресенье «Фонтанка» писала, что число пострадавших при взрыве в кузбасской шахте возросло до 76 человек. Накануне на поверхность подняли тела пятерых горняков. Всего в результате трагедии погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метановоздушная смесь.

По теме (15)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Ура! Состояние владельца шахты не пострадает!!!
либералЪ76
Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области помимо положенных по закону выплат получат по 2 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС, в состав которого входит шахта. ©
2 ляма прописана стоимость в нормативах по промбезопасности.
цена жизни Qrепостного!
ДуремарСПб.
Жизнь мильён,или два.Плати и делай что хочешь.Вертикаль.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний