Почти 450 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после аварии на «Листвяжной»

В Кузбассе продолжаются проверки на шахтах после аварии на «Листвяжной», где погиб 51 человек. Генпрокуратура сообщает о сотнях нарушений.



С 26 по 29 ноября прокуроры совместно с МЧС, Ростехнадзором и другими ведомствами проверили 31 шахту. Там нашли 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел. В основном проблемы связаны с техникой безопасности, условиями труда, пожарной безопасностью, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры 29 ноября.



Ранее сообщалось, что количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» увеличилось до 76. Власти региона уже начали выплаты семьям погибших в результате ЧП.

