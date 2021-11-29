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Почти 450 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после аварии на «Листвяжной»

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В Кузбассе продолжаются проверки на шахтах после аварии на «Листвяжной», где погиб 51 человек. Генпрокуратура сообщает о сотнях нарушений.

С 26 по 29 ноября прокуроры совместно с МЧС, Ростехнадзором и другими ведомствами проверили 31 шахту. Там нашли 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел. В основном проблемы связаны с техникой безопасности, условиями труда, пожарной безопасностью, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры 29 ноября.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» увеличилось до 76. Власти региона уже начали выплаты семьям погибших в результате ЧП.

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Комментарии (7)

vetra
за баблом любые нарушения не видны.
266505480
Проверяющих полно, но нарушения ТБ они увидели только после произошедшей аварии. Почему то это не удивляет.
Андрей Бережной
К опасности привыкают как при вождении машины и забивают на правила начиная от шахтера, начальства и заканчивая проверяющими. Дальше как повезёт. 🙏
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