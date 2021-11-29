«Здесь безопаснее». Ухаживавший за бабушкой под видом врача внук сменил Томск на Тбилиси из-за угроз

Житель Томска Сергей Самборский, потерявший бабушку, за которой тайно ухаживал в «красной зоне» местной больницы, покинул Россию. Сейчас он находится в Грузии.
Томич рассказал журналистам The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом), что был вынужден перебраться в Тбилиси из-за угроз в свой адрес после резонансной истории.
«Здесь безопаснее. В России все не слишком хорошо складывается против меня. Лучше не накалять обстановку и заранее позаботиться о своей безопасности, поэтому решил уехать. Многое я не могу говорить, но мне дали понять, что хорошо там не будет», — сообщил Самборский.
Он также рассказал, что после своих обращений получил ответы из правоохранительных органов и администрации президента, однако ведомства отказались ему помочь.
В октябре «Фонтанка» писала, что Сергей три дня под видом врача ухаживал за своей 84-летней бабушкой в одном из томских ковидариев. Он утверждал и показывал на видео, что до его прихода ей практически не уделяли должного внимания. После того как в Сергее распознали родственника, он пожаловался на госпиталь в прокуратуру и Следственный комитет. Спустя несколько дней его бабушка скончалась из-за COVID-19.
*Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.