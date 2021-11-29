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«Здесь безопаснее». Ухаживавший за бабушкой под видом врача внук сменил Томск на Тбилиси из-за угроз

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Житель Томска Сергей Самборский, потерявший бабушку, за которой тайно ухаживал в «красной зоне» местной больницы, покинул Россию. Сейчас он находится в Грузии.

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Томич рассказал журналистам The Insider* (признано в России СМИ-иноагентом), что был вынужден перебраться в Тбилиси из-за угроз в свой адрес после резонансной истории.

«Здесь безопаснее. В России все не слишком хорошо складывается против меня. Лучше не накалять обстановку и заранее позаботиться о своей безопасности, поэтому решил уехать. Многое я не могу говорить, но мне дали понять, что хорошо там не будет», — сообщил Самборский.

Он также рассказал, что после своих обращений получил ответы из правоохранительных органов и администрации президента, однако ведомства отказались ему помочь.

В октябре «Фонтанка» писала, что Сергей три дня под видом врача ухаживал за своей 84-летней бабушкой в одном из томских ковидариев. Он утверждал и показывал на видео, что до его прихода ей практически не уделяли должного внимания. После того как в Сергее распознали родственника, он пожаловался на госпиталь в прокуратуру и Следственный комитет. Спустя несколько дней его бабушка скончалась из-за COVID-19.

*Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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Комментарии (5)

K_Lutsky
Мне интересно другое, как только что случается, эти граждане бегут за рубеж. Но чтоб там жить, деньги нужны. Они все - довольно обеспеченные люди, получается. Или может, это и делается специально, чтоб сбежать в другую страну?)
Pilat
Не очень понимаю, кто ему мог бы угрожать.
Последствий для врачей не было и не будет.
Парень не сделал ничего предосудительного с точки зрения общественной морали, даже наоборот.
Кто ему мог угрожать то?
Cashmare
максимум, кто там мог угрожать - местная гопота, нанятая обгадившимися врачунами. бастрыкин ради такого даже лупой не пошевелит
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