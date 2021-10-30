В Томске умерла бабушка, внук которой под видом врача пробрался в «красную зону»

В Томске от последствий коронавируса скончалась пожилая женщина, которая приобрела известность после того, как ее внук тайком пробрался в местную больницу, чтобы ухаживать за своей родственницей. Об этом 30 октября сообщается в телеграм-канале «Область здоровья» регионального департамента здравоохранения.
Состояние 84-летней бабушки резко ухудшилось в субботу. «Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — приводит издание цитату завреанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко.
Как отмечается, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Женщина была госпитализирована 21 октября в тяжелом состоянии. У нее диагностировали полисегментарную пневмонию, истощение. Он была больна болезнью Альцгеймера.
Ее внук, Сергей, три дня втайне посещал «красную зону» госпиталя, чтобы ухаживать за бабушкой, но позднее в нем распознали родственника. Он заявил, что в медучреждении не ухаживали за его родственницей, а условия для пациентов назвал ужасающими и обратился в прокуратуру и Следственный комитет.