В Томске умерла бабушка, внук которой под видом врача пробрался в «красную зону»

В Томске от последствий коронавируса скончалась пожилая женщина, которая приобрела известность после того, как ее внук тайком пробрался в местную больницу, чтобы ухаживать за своей родственницей. Об этом 30 октября сообщается в телеграм-канале «Область здоровья» регионального департамента здравоохранения.



Состояние 84-летней бабушки резко ухудшилось в субботу. «Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — приводит издание цитату завреанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко.

