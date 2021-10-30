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В Томске умерла бабушка, внук которой под видом врача пробрался в «красную зону»

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В Томске от последствий коронавируса скончалась пожилая женщина, которая приобрела известность после того, как ее внук тайком пробрался в местную больницу, чтобы ухаживать за своей родственницей. Об этом 30 октября сообщается в телеграм-канале «Область здоровья» регионального департамента здравоохранения.

Состояние 84-летней бабушки резко ухудшилось в субботу. «Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — приводит издание цитату завреанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко.

Как отмечается, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, пневмонии, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Женщина была госпитализирована 21 октября в тяжелом состоянии. У нее диагностировали полисегментарную пневмонию, истощение. Он была больна болезнью Альцгеймера.

Ее внук, Сергей, три дня втайне посещал «красную зону» госпиталя, чтобы ухаживать за бабушкой, но позднее в нем распознали родственника. Он заявил, что в медучреждении не ухаживали за его родственницей, а условия для пациентов назвал ужасающими и обратился в прокуратуру и Следственный комитет.

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Комментарии (16)

constn
Мать 84 года в Госпитале Ветеранов, вторая неделя с ковидом. Третий день подряд по телефону, в унисон с соседками - "НАС НЕ ЛЕЧАТ!". Жалобы на питание, под маркой диабетического стола. Ухудшение состояния. Завтра понесу домашнюю котлету. По себе знаю, какая это дрянь - ковид, и что вся надежда на силу организма. И на совесть настоящих врачей, я их видел, добра им. Лживым начальничкам воздастся, пусть не надеются.
avtech
с нашей бесплатной медициной и так все понятно, по количеству смертей опять позор на весь мир, но начальник этого парня настоящий моральный урод
LEV65
Ковид не щадит и молодых, а у стариков с букетом болезней шансов практически нет. Лекарства от ковида нет. И работать в больницах некому, даже за большие деньги. Так что ничего удивительного.
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