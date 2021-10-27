Житель Томска три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в ковидной больнице. После чего обратился в СК и прокуратуру

Житель Томска тайно пробрался в «красную зону» городской коронавирусной больницы № 2, где в течение трёх дней ухаживал за своей бабушкой и снимал на камеру всё происходящее в стационаре. Условия, в которых там находятся пациенты, он назвал ужасающими. О необычной истории, закончившейся обращением в Следственный комитет и Генпрокуратуру, 27 октября сообщает «ТВ2».

Сам мужчина рассказал интернет-агентству, что для прохождения в «красную зону» использовал защитный костюм. С собой он пронёс подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и спецпитание в шприце.

«Зашёл в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли её, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — вспоминает мужчина.



В общей сложности за своей бабушкой в ковидной больнице он ухаживал три дня. Обман вскрылся, когда пришлось пообщаться с лечащим врачом: «Меня спросили, за каким доктором я числюсь, я растерялся и убежал», — рассказал мужчина.



После своих приключений в коронавирусном госпитале и всего увиденного там житель Томска отправился в Москву, где попытался попасть на приём к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. В итоге и туда, и туда он подал заявления. По информации «ТВ2», томская прокуратура уже начала проверку.

