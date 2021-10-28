«Если я не напишу отказную, бабушка умрет там». Житель Томска, выдававший себя за врача, рассказал о реакции больницы на прокурорскую проверку

Жителя Томска по имени Сергей, который тайно проник в «красную зону» городской коронавирусной больницы № 2, чтобы ухаживать за бабушкой, попросили забрать ее из лечебного учреждения. Прокуратура и Росздравнадзор планируют провести в госпитале проверку.

В эфире телеканала «Дождь»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) 28 октября мужчина рассказал подробности своего недавнего поступка. Он заявил, что когда медицинский персонал раскрыл его, ему пришлось спасаться бегством.

До этого, добавил Сергей, он приходил в больницу ближе к обеду и проводил там время приблизительно до девяти вечера. У его бабушки болезнь Альцгеймера. Родственника в нем разоблачили тогда, когда он попытался воспрепятствовать врачам, пытающимся кормить женщину с ложки — она не в состоянии этого делать.



Сейчас в медсанчасти Томска мужчину просят писать отказную и забрать бабушку из больницы. «У меня выхода нет. Если я не напишу отказную, мне бабушку не отдадут, и она умрет там», — заключил Сергей.



«Фонтанка» писала, что внук пожилой пациентки в Томске проник в клинику под видом врача и в течение трех дней ухаживал за ней. Он утверждал и показывал на видео, что до его прихода ей практически не уделяли должного внимания.



Позже томич отправился в Москву, где попытался попасть на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. В итоге и туда, и туда он подал заявления.



Накануне, 27 октября, стало известно, что замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко назначила в госпитале служебную проверку.

