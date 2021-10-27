Томские власти назначили проверку в томской ковидной больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой

Замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко назначила служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2 после публикаций в СМИ о нарушениях. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс».



Ранее местные СМИ сообщили, что внук пожилой пациентки проник в клинику под видом врача и три дня ухаживал за бабушкой. Как он утверждал и показывал на видео, до его прихода за ней практически не ухаживали.



«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — заявила Левко.

