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Вирусолог заявил, что существующие вакцины смогут защитить от штамма «омикрон»

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Имеющиеся сейчас вакцины от коронавируса скорее всего смогут формировать иммунитет от штамма COVID-19 «омикрон». Об этом 29 ноября пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

«Многое указывает на то, что все вакцины, которые сейчас на рынке есть, они всё равно будут действовать, может быть послабее немного, но всё равно будут действовать», — сказал специалист.

Он отметил, что случаев заражения «омикрон»-штаммом на планете немного, говорить о его свойствах пока преждевременно. При этом Малышев призвал соблюдать действующие ограничения: носить маски, держать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

Ранее сенатор Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что штамм «омикрон» уже присутствует в России, завезти его могли люди, которые вернулись из Египта. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что случаев этой разновидности в РФ пока нет.

Новый штамм коронавируса врачи обнаружили у жителя Бельгии. Позднее стало известно, что с «омикроном» также столкнулась Германия. ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител. В числе рекомендаций, выпущенных Евросоюзом — отказ от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения (к ним относятся, помимо Южной Африки, Гонконг и Израиль), расширение тестирования и отслеживание контактов больных и введение бустерных зон категориям, подверженным наибольшему риску.

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Комментарии (9)

iigaza
И вакцинировался своевременно, и высокий уровень антител, и маску где положено надевал, а таки, переболел с 20% поражением легких.
И счас терзают смутные сомнения - то ли ви помог избежать нехороших последствий, то ли тренированный, без вредных привычек организм сам справился, несмотря на лечение по протоколу Минздрава.
тов
скорее всего
скорее всего
скорее всего
скорее всего
многое указывает
многое указывает

- так что именно указывает?
почему это мычание выдается за науку?
ProstoZloy
Забыли только сказать, что все имеющиеся на рынке субстанции вообще не работают, как вaкцuны. Основная цель любой настоящей вaкцuны - это ПРОФИЛАКТИКА заболевания. А всякие там недоказуемые "облегчения и ускорения" - это слоган рекламы БАДов.
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