Вирусолог заявил, что существующие вакцины смогут защитить от штамма «омикрон»

Имеющиеся сейчас вакцины от коронавируса скорее всего смогут формировать иммунитет от штамма COVID-19 «омикрон». Об этом 29 ноября пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.



«Многое указывает на то, что все вакцины, которые сейчас на рынке есть, они всё равно будут действовать, может быть послабее немного, но всё равно будут действовать», — сказал специалист.



Он отметил, что случаев заражения «омикрон»-штаммом на планете немного, говорить о его свойствах пока преждевременно. При этом Малышев призвал соблюдать действующие ограничения: носить маски, держать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

