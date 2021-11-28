«Вы сами переноситесь на МКС». Рогозин прорекламировал фильм «Вызов»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что зрители готовящегося к выходу и частично снятого на Международной космической станции фильма «Вызов» сами перенесутся на МКС во время его просмотра.



«Вы почувствуете, что вы сами переноситесь на МКС, вы все это прочувствуете, потому что это будет нефальшивый фильм. Это настоящие эмоции», — заявил Рогозин на торжественной церемонии вручения VII Всероссийской премии «За верность науке», сообщает 28 ноября ТАСС.



Руководитель госкорпорации отметил, что видел отдельные кадры фильма, снятые режиссёром Климом Шипенко на МКС. «Это бесподобные кадры», — подчеркнул он.

