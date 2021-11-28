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«Вы сами переноситесь на МКС». Рогозин прорекламировал фильм «Вызов»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что зрители готовящегося к выходу и частично снятого на Международной космической станции фильма «Вызов» сами перенесутся на МКС во время его просмотра.

«Вы почувствуете, что вы сами переноситесь на МКС, вы все это прочувствуете, потому что это будет нефальшивый фильм. Это настоящие эмоции», — заявил Рогозин на торжественной церемонии вручения VII Всероссийской премии «За верность науке», сообщает 28 ноября ТАСС.

Руководитель госкорпорации отметил, что видел отдельные кадры фильма, снятые режиссёром Климом Шипенко на МКС. «Это бесподобные кадры», — подчеркнул он.

По словам Рогозина, окончательно съёмки фильма «Вызов» должны завершиться до конца 2022 года.

«Фонтанка» рассказывала о том, как вернувшийся из космоса режиссёр Шипенко выразил уверенность, что снятый на МКС фильм окупит свой бюджет.

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» они снимали первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. 17 октября «киноэкипаж» благополучно вернулся на Землю.

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Комментарии (11)

пазузу
лучше котов отправлять которым нечего делать,хоть посмеемся..
Свободу Лёхе!
Лучше бы, Ивана Ивановича вернул с орбиты, а то он как ушёл в космос, так и пропал..
ShkVAl
Следующий фильм будут снимать на Луне?
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