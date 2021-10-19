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Вернувшийся из космоса режиссёр Шипенко уверен, что снятый на МКС фильм окупит свой бюджет

Клим Шипенко заявил, что снятый в космосе проект «Вызов» выйдет на международный уровень и окупит бюджет

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Печать

Режиссёр будущего художественного фильма, который снимали на МКС, Клим Шипенко выразил уверенность, что картине удастся окупить потраченные на её создание средства.

«А почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Поэтому вопрос финансов, я думаю, что этот фильм окупится. У меня есть такие ожидания, и они не беспочвенные», — заявил Шипенко во время пресс-конференции в Звёздном городке, сообщает 19 октября «Интерфакс».

«Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, оно может окупить свой бюджет. А задача этого фильма именно такая», — подчеркнул режиссёр.

Ранее «Фонтанка» писала, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» они снимали первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. 17 октября «киноэкипаж» благополучно вернулся на Землю.

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Комментарии (8)

vfhbr
Фильм "Вызов" его пиарщики, глотки надрывая, подают как великое явление планетарного значения. И они правы! Ни одно государство в мире не вкладывало столько миллиардов в создание кинокартины. Сомнений тут нет, фильм не окупится.
Андрей К._5e4ce28835681
Шутить изволит?
lamer
Ну так если кадры с проном на срамных ресурсах опубликовать.
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