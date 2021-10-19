Вернувшийся из космоса режиссёр Шипенко уверен, что снятый на МКС фильм окупит свой бюджет

Режиссёр будущего художественного фильма, который снимали на МКС, Клим Шипенко выразил уверенность, что картине удастся окупить потраченные на её создание средства.



«А почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Поэтому вопрос финансов, я думаю, что этот фильм окупится. У меня есть такие ожидания, и они не беспочвенные», — заявил Шипенко во время пресс-конференции в Звёздном городке, сообщает 19 октября «Интерфакс».



«Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, оно может окупить свой бюджет. А задача этого фильма именно такая», — подчеркнул режиссёр.

