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«Киноэкипаж» благополучно вернулся с МКС на Землю после съемок фильма

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«Киноэкипаж» будущего фильма «Вызов» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого благополучно вернулся с Международной космической станции на Землю 17 октября. Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

На кадрах видно, как спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» приближается к Земле, после чего совершает посадку в степи Казахстана.

Экипаж вернулся после съемок фильма на Международной космической станции в 7:35 по московскому времени. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.

Ранее «Фонтанка» писала, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» там снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

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Комментарии (8)

262224921
Миллиардеры продолжают развлекаться
v777
Кому нужна эта показуха? Столько денег потрачено впустую. А на лечение детей мы средства собираем СМСками?
266364144
он как федерико феллини дайте оскар этой богине
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