«Киноэкипаж» благополучно вернулся с МКС на Землю после съемок фильма

«Киноэкипаж» будущего фильма «Вызов» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого благополучно вернулся с Международной космической станции на Землю 17 октября. Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».
На кадрах видно, как спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» приближается к Земле, после чего совершает посадку в степи Казахстана.
Возвращение на Землю киноэкипажа в составе космонавта @novitskiy_iss, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко 🧑🚀🌍— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
🎥 Давайте вспомним основные моменты первой половины сегодняшнего дня: закрытие люков, расстыковка, посадка и первая встреча с Землей! pic.twitter.com/GXbBzmHv0W
Экипаж вернулся после съемок фильма на Международной космической станции в 7:35 по московскому времени. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.
Ранее «Фонтанка» писала, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» там снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.