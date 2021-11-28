Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Власти ФРГ призвали американский конгресс не вводить новые санкции против «Северного потока — 2», поскольку такое решение может ослабить доверие к США и сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в секретном документе, который посольство Германии в США направило американским законодателям. О нём со ссылкой портал Axios 28 ноября сообщает телеканал «Россия 1».



В документе отмечается, что Германия «полна решимости успешно выполнить» двусторонние соглашения с США от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы и удержать Россию от «злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». Также в ФРГ обеспокоены тем, что расширение односторонних действий со стороны конгресса США «подорвёт совместные усилия (США и Германии. — Прим. ред.) и серьёзно ослабит трансатлантическое единство в отношении России». В документе подчёркивается, что возможные новые санкции «окажутся лишь победой Путина».

