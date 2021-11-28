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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Власти ФРГ призвали американский конгресс не вводить новые санкции против «Северного потока — 2», поскольку такое решение может ослабить доверие к США и сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в секретном документе, который посольство Германии в США направило американским законодателям. О нём со ссылкой портал Axios 28 ноября сообщает телеканал «Россия 1».

В документе отмечается, что Германия «полна решимости успешно выполнить» двусторонние соглашения с США от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы и удержать Россию от «злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». Также в ФРГ обеспокоены тем, что расширение односторонних действий со стороны конгресса США «подорвёт совместные усилия (США и Германии. — Прим. ред.) и серьёзно ослабит трансатлантическое единство в отношении России». В документе подчёркивается, что возможные новые санкции «окажутся лишь победой Путина».

«Северный поток — 2» не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока «обеспечен разумный транзит газа», резюмируют немецкие власти.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Госдепартаменте пообещали новые санкции против «Северного потока — 2». При этом Минфин США уже ввёл их в отношении компании и судна, которые связаны с российским газопроводом.

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Комментарии (5)

260650801
пока канцлер перед конгрессом на колени не встанет, ничего не получится...
perrkele_sattana
Посольство Германии в США обратилось к конгрессу? Это что за бред?
А можно ссылку на оригинал? (есть подозрение, что он на русском языке)
ssr
Сказки всё это, как скажут-так сделают, ведь вша якобы освободила весь мир...
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