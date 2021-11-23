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Минфин США ввел санкции в отношении компании и судна, которые связаны с «Северным потоком — 2»

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с российским проектом «Северный поток — 2». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 23 ноября.

По данным издания Bloomberg, американские власти рассматривают Transadria Ltd в качестве подставной российской компании, зарегистрированной на Кипре.

Как уточняется на сайте Минфина США, рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Накануне, 22 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в соответствии с требованиями PEESA внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток — 2». В отчете значились два судна и предприятие Transadria Ltd, связанное с Россией. В отношении структуры будут наложены санкции, а судно Marlin «будет идентифицировано как заблокированная собственность».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (2)

Wolf_5e4cd7fb0fc22
Дебилы, бла)
kоt-obormot
Бедный, бедный - Пасюк. Как переживет такую подставу?
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