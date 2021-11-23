В Госдепе пообещали новые санкции против «Северного потока-2»

В Госдепе США заявили, что продолжат вводить новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По словам Прайса, новые ограничительные меры будут вводиться на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. «Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода», — цитирует Прайса ТАСС 23 ноября.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2».
Накануне, 22 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в соответствии с требованиями PEESA внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток-2». В отчете значились два судна и предприятие Transadria Ltd, связанное с Россией. В отношении структуры будут наложены санкции, а судно Marlin «будет идентифицировано как заблокированная собственность».