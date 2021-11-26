Из-за нового штамма COVID-19 Турция закрыла авиасообщение с пятью странами

С вечера пятницы, 26 ноября, власти Турции запретили пересекать границы государства сухопутным, воздушным, морским и железнодорожным путем для тех, кто приезжает из Ботсваны, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«Из-за увеличения числа случаев заражения вариантом коронавируса «Ню» путешествие из Ботсваны, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Намибии и Зимбабве в нашу страну через все наши наземные, воздушные, морские и железнодорожные пограничные переходы будет запрещено с сегодняшнего вечера», — написал Коджа 26 ноября.
«Фонтанка» писала, что с воскресенья, 28 ноября, в России собираются ограничить въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР. В этих государствах выявили новый, потенциально более опасный штамм коронавируса.
Ранее сообщалось, что в перспективе этот вариант COVID-19 более живучий и активно распространяющийся, чем предыдущие. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В РФ случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.