FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Катер «Шуя» пострелял ракетами в Чёрном море, пока там находится американский эсминец «Арли Бёрк»

6
Печать

Ракетный катер Черноморского флота «Шуя» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям после того, как в акватории появился американский эсминец. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав в морском полигоне выполнил комплекс подготовительных, а затем зачётных стрельб по морским и воздушным целям из артиллерийского и ракетного вооружения корабля с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», — цитирует вечером в пятницу, 26 ноября, сообщение военных моряков «Интерфакс».

Отмечается, что экипаж отработал противоминную защиту катера и его оборону при стоянке на незащищённом рейде. В штабе ЧФ отметили, что «выход корабля в море был выполнен в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота».

Накануне российские военные сообщали о слежке за ракетным эсминцем США «Арли Бёрк», который появился в Чёрном море. Начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявлял в четверг, что решение США направить в Чёрное море ракетный эсминец усиливает напряжённость в регионе.

«США всё-таки неймётся. Добьются, что какой-то конфликт произойдёт. Люди могут просто не выдержать напряжения», — предупредил Кравченко.

Ранее в ноябре в Минобороны РФ заявили, что действия США в Чёрном море готовят силовое решение конфликта в Донбассе. В Пентагоне в ответ заявили, что будут проводить операции в Чёрном море так, как посчитают нужным.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Sonata
За чей счёт сие красочное шоу по встрече корабля иностранного государства?
AlBerkut
То есть ничего крупнее катера у КЧФ в наличии и готового хоть из чего-то пошмалять нет? Ну что, спасибопутинузаэто....
Или из соображений секретности, чтобы вероятный противник комплексами РЭР не определил параметры работы РЭС? 🤔
260928241
Маленькая чихуахуа может поставить в тупик большую, интеллигентную собаку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний