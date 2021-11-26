Катер «Шуя» пострелял ракетами в Чёрном море, пока там находится американский эсминец «Арли Бёрк»

«В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав в морском полигоне выполнил комплекс подготовительных, а затем зачётных стрельб по морским и воздушным целям из артиллерийского и ракетного вооружения корабля с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», — цитирует вечером в пятницу, 26 ноября, сообщение военных моряков «Интерфакс».

Ракетный катер Черноморского флота «Шуя» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям после того, как в акватории появился американский эсминец. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что экипаж отработал противоминную защиту катера и его оборону при стоянке на незащищённом рейде. В штабе ЧФ отметили, что «выход корабля в море был выполнен в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота».



Накануне российские военные сообщали о слежке за ракетным эсминцем США «Арли Бёрк», который появился в Чёрном море. Начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявлял в четверг, что решение США направить в Чёрное море ракетный эсминец усиливает напряжённость в регионе.



«США всё-таки неймётся. Добьются, что какой-то конфликт произойдёт. Люди могут просто не выдержать напряжения», — предупредил Кравченко.



Ранее в ноябре в Минобороны РФ заявили, что действия США в Чёрном море готовят силовое решение конфликта в Донбассе. В Пентагоне в ответ заявили, что будут проводить операции в Чёрном море так, как посчитают нужным.

