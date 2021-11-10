В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Черном море как посчитают нужным

После заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море Пентагон сообщил, что будет проводить операции так, как посчитает нужным. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал представитель Пентагона Джон Кирби.



«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал Кирби 10 ноября.