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В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Черном море как посчитают нужным

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После заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море Пентагон сообщил, что будет проводить операции так, как посчитает нужным. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал Кирби 10 ноября.

Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море 30 октября. 1 ноября пресс-служба Шестого флота США сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который также будет принимать участие в натовских маневрах.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что создание многонациональной группировки США и НАТО в Черном море дестабилизирует ситуацию у границ России.

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Комментарии (31)

Poligraf
Прочла новость, зашла почитать, что пишут местные про своих небожителей. Не ошиблась, все на месте, вылизывают своим хозяевам. Вы и правда не понимаете, насколько вы гадкие в своём пожхалимаже?
Редиска Здесь
Ну все, придется теперь российскому авианосцу плыть к американским берегам, чтобы показать, кто в мире хозяин.
Igor_VS
В обмен предложили поплавать в Карибском. Но у нас не на чем туда доплыть.
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