В Черное море выдвинулся американский ракетный эсминец

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) выдвинулся в Черное море. Об этом сообщил шестой флот ВМС США в своем аккаунте в Twitter.



«USS Porter (DDG 78) начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — гласит запись, опубликованная 29 октября.

Штаб-квартира шестого флота ВМС находится в итальянском Неаполе. Он проводит полный спектр военно-морских операций, нередко — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.