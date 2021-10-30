FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Черное море выдвинулся американский ракетный эсминец

2
Печать

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) выдвинулся в Черное море. Об этом сообщил шестой флот ВМС США в своем аккаунте в Twitter.

«USS Porter (DDG 78) начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — гласит запись, опубликованная 29 октября.

Штаб-квартира шестого флота ВМС находится в итальянском Неаполе. Он проводит полный спектр военно-морских операций, нередко — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Kandagar
Безумное предположение о сдаче в плен американцам. Неужели автор этого предположения серьезно так думает. Зачем он нужен американцам. Разве, что на органы, да и то можно предположить, что они у него не качественные, по крайней мере голова.
Денеб
Если бы в случае войны американцы предложили бы нам добровольно пойти к ним в плен, боюсь, что подавляющее большинство приняло бы такое предложение на ура....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний