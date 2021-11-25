Американский эсминец вошел в Черное море. За ним следит ВМФ России

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море. Он поучаствует в «совместных операциях с союзниками по НАТО», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Шестой флот США.



«USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении.



За действиями эсминца следит Черноморский флот России.



Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и НАТО будут проводить операции в Черном море как посчитают нужным. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что создание многонациональной группировки НАТО в Черном море дестабилизирует ситуацию у границ России.

