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Американский эсминец вошел в Черное море. За ним следит ВМФ России

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Американский ракетный эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море. Он поучаствует в «совместных операциях с союзниками по НАТО», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Шестой флот США.

«USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении.

За действиями эсминца следит Черноморский флот России.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и НАТО будут проводить операции в Черном море как посчитают нужным. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что создание многонациональной группировки НАТО в Черном море дестабилизирует ситуацию у границ России.

Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море 30 октября. 1 ноября пресс-служба Шестого флота США сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который также будет принимать участие в натовских маневрах.

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