Дело Ильина забуксовало в суде Петербурга. После отказа надеть маску тренер в больнице с новым протоколом

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Ильина на заседании в Московском суде не дождались. Тренер со вчерашнего дня находится в больнице, увидеть его в ближайшее время не рассчитывают.
В четверг Ильина удалили из суда из-за отказа надеть маску. К протоколу о неповиновении полиции, который составили после скандала в Пулково, добавились материалы о нарушении коронавирусных правил по статье 8.6.1 городского закона. Переживания не лучшим образом сказались на здоровье. Ильин обратился в клинику с жалобами на высокое давление, и в данный момент находится в больнице.
Адвокат тем временем попросила суд уделить внимание видеозаписи из аэропорта и справке из травмпункта, согласно которой у тренера зафиксированы множественные ушибы. По убеждению защитницы, они объясняются применением силы со стороны полицейских.
«Также, подытожив все свои ходатайства, адвокат просила прекратить производство по делу Ильина в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — уточнили в пресс-службе суда. Заседание отложили на 1 декабря.