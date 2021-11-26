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Дело Ильина забуксовало в суде Петербурга. После отказа надеть маску тренер в больнице с новым протоколом

Третья попытка рассмотреть административное правонарушение, которое вменяют заслуженному тренеру России Александру Ильину, провалилась в суде Петербурга. Противника коронавирусного дресс-кода подвело здоровье.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Ильина на заседании в Московском суде не дождались. Тренер со вчерашнего дня находится в больнице, увидеть его в ближайшее время не рассчитывают.

В четверг Ильина удалили из суда из-за отказа надеть маску. К протоколу о неповиновении полиции, который составили после скандала в Пулково, добавились материалы о нарушении коронавирусных правил по статье 8.6.1 городского закона. Переживания не лучшим образом сказались на здоровье. Ильин обратился в клинику с жалобами на высокое давление, и в данный момент находится в больнице.

Адвокат тем временем попросила суд уделить внимание видеозаписи из аэропорта и справке из травмпункта, согласно которой у тренера зафиксированы множественные ушибы. По убеждению защитницы, они объясняются применением силы со стороны полицейских.

«Также, подытожив все свои ходатайства, адвокат просила прекратить производство по делу Ильина в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — уточнили в пресс-службе суда. Заседание отложили на 1 декабря.

Александр Ильин был задержан в Пулково 22 ноября, когда вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой собирался улетать из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после чего сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Силовики скрутили Ильина и под крики Симоновой увезли в отделение. В отношении чемпионки Европы по плаванию возбудили дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). О своей позиции по факту произошедшего Ильин рассказал в интервью «Фонтанке».

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Комментарии (10)

Igor_VS
Интересный человек. С позицией. Такое не часто.
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Человек с большой буквы Ч! Пусть публикует номер карты.
Владислав М
Молодец тренер! Желаю ему добиться справедливости в суде и призвать чиновников к ответу.
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