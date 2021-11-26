Дело Ильина забуксовало в суде Петербурга. После отказа надеть маску тренер в больнице с новым протоколом

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Ильина на заседании в Московском суде не дождались. Тренер со вчерашнего дня находится в больнице, увидеть его в ближайшее время не рассчитывают.



В четверг Ильина удалили из суда из-за отказа надеть маску. К протоколу о неповиновении полиции, который составили после скандала в Пулково, добавились материалы о нарушении коронавирусных правил по статье 8.6.1 городского закона. Переживания не лучшим образом сказались на здоровье. Ильин обратился в клинику с жалобами на высокое давление, и в данный момент находится в больнице.

