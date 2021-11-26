Новый штамм коронавируса добрался до Израиля: там выявили первый случай и подозревают еще два

Как сообщает 26 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля, новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен у гражданина, вернувшегося из Малави. Также есть подозрения в отношении еще двух случаев заражения у тех, кто вернулся из-за границы. Сейчас эти люди находятся в изоляции, ожидая результаты тестов. Начато эпидемиологическое расследование, чтобы выявить все возможные контакты инфицированных.

В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в южноафриканских странах. Он считается потенциально наиболее опасным из-за большого количества мутаций.

При этом в Минздраве Израиля отметили, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах». В настоящее время «их данные об иммунизации проверяются».

Накануне Израиль внес ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в список запрещенных для посещения стран из-за выявления в регионе новой разновидности коронавируса. Все возвращающиеся из этих стран граждане, в том числе привитые третьей дозой вакцины, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен недавно на юге Африки. Первого инфицированного обнаружили в Ботсване. Сейчас, по данным ТАСС, большинство заразившихся этим вариантом COVID-19 находятся в ЮАР, их насчитывается 77 человек. В Ботсване выявили четыре случая, еще один — в Гонконге. Штамм пока мало исследован, но сообщается, что он имеет большое количество мутаций, часть из которых указывает на его устойчивость к вакцинам, из-за чего он потенциально может быть самым опасным из ныне известных вариантов вируса. В пятницу, 26 ноября, состоится экстренное заседание ВОЗ. Подробнее о новой разновидности COVID-19 читайте в материале «Фонтанки».