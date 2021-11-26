Блогер создал копию «Игры в кальмара» с призом в 456 тыс. долл.

Видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, с 70 миллионами подписчиков переснял «Игру в кальмара» без убийств.
Как сообщает 26 ноября РИА Новости, Дональдсон пригласил 456 добровольцев, как и в сериале Netflix, пройти те же испытания. Разница только в том, что проигравших не расстреливали и не сбрасывали в пропасть. Приз составил 456 тысяч долларов. Ролик в YouTube за несколько часов набрал 50 миллионов просмотров.
По подсчётам издания The National News, на работу 23-летний блогер потратил 3,5 миллиона долларов: 2 миллиона — на декорации, а 1,5 — на денежное вознаграждение. Его получили все участники шоу.
Сериал «Игра в кальмара» стал рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе. Его продлили на второй сезон.