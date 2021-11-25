Передумали. Депутаты в Северной Осетии со второй попытки поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Северной Осетии провели повторное голосование и поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом 25 ноября сообщает ГТРК «Алания».



По данным СМИ, 44 депутата отдали свой голос «за», четыре — «против». Один человек воздержался, еще двое не голосовали.



«Фонтанка» писала, что 25 ноября Северная Осетия стала первым регионом, парламент которой отказался поддержать проект о QR-кодах. Для принятия законопроекта необходимо 35 голосов народных избранников. Между тем инициативу поддержали всего 30 из них, 12 выступили против.