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Передумали. Депутаты в Северной Осетии со второй попытки поддержали законопроект о QR-кодах

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Депутаты Северной Осетии провели повторное голосование и поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом 25 ноября сообщает ГТРК «Алания».

По данным СМИ, 44 депутата отдали свой голос «за», четыре — «против». Один человек воздержался, еще двое не голосовали.

«Фонтанка» писала, что 25 ноября Северная Осетия стала первым регионом, парламент которой отказался поддержать проект о QR-кодах. Для принятия законопроекта необходимо 35 голосов народных избранников. Между тем инициативу поддержали всего 30 из них, 12 выступили против.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (7)

***_555
Кто бы сомневался.
265984735
Молодцы! Когда же в Петербурге?
Клинворд
Народ требует от депутатов отмену QR кодов, депутаты выполняют указания кремля.
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