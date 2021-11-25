Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Показатель определяется как доля обязательных платежей по кредитам от располагаемых доходов всего населения страны. Кредитование россиян росло с начала 2021 года по нескольким причинам, в том числе из-за отложенного спроса на кредиты, накопленного во время действия коронавирусных ограничений 2020 года, низких ставок и действия государственных программ льготного ипотечного кредитования. При этом рост обязательных платежей по ипотечным займам оставался сбалансированным в отличие от кредитов наличными, которые росли исключительно за счет увеличения средней суммы задолженности на одного заемщика, отмечает регулятор.

Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового исторического максимума. По данным на 1 июля 2021 года он увеличился на 0,4%, до 10,24%. Об этом 25 ноября сообщается в обзоре Банка России о финансовой стабильности за II-III кварталы года.

Ускоренными темпами вырос портфель потребительских микрозаймов. По итогам II квартала он составил 223,5 млрд рублей, что на 34,3% больше, чем год назад. Годовой рост ссудной задолженности россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября составил 19%, что соответствует допандемическому уровню, но в условиях медленного роста доходов создает предпосылки для ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем, отмечает ЦБ.



По данным Банка России, в первом полугодии банки ослабили требования к потенциальным заемщикам и увеличили долю предоставляемых рискованных кредитов. Так, больше половины (59,5%) выданных ими в III квартале потребкредитов выдавалось заемщикам с показателем долговой нагрузки более 50% (они тратят на обслуживание кредитов более 50% своих доходов в месяц), а почти треть — заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%.



ЦБ РФ начал фиксировать ускорение выдачи необеспеченных кредитов с весны 2021 года. Показатель снижался в мае из-за большого количества выходных, в июле и сентябре, но не так значительно, как в октябре, на фоне коронавирусных ограничений. При этом в августе россияне взяли 2,1 млн потребкредитов на рекордные 647 млрд рублей. Общая задолженность населения перед банками приблизилась к 24 трлн рублей.

