Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового исторического максимума. По данным на 1 июля 2021 года он увеличился на 0,4%, до 10,24%. Об этом 25 ноября сообщается в обзоре Банка России о финансовой стабильности за II-III кварталы года.
Показатель определяется как доля обязательных платежей по кредитам от располагаемых доходов всего населения страны. Кредитование россиян росло с начала 2021 года по нескольким причинам, в том числе из-за отложенного спроса на кредиты, накопленного во время действия коронавирусных ограничений 2020 года, низких ставок и действия государственных программ льготного ипотечного кредитования. При этом рост обязательных платежей по ипотечным займам оставался сбалансированным в отличие от кредитов наличными, которые росли исключительно за счет увеличения средней суммы задолженности на одного заемщика, отмечает регулятор.
Ускоренными темпами вырос портфель потребительских микрозаймов. По итогам II квартала он составил 223,5 млрд рублей, что на 34,3% больше, чем год назад. Годовой рост ссудной задолженности россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября составил 19%, что соответствует допандемическому уровню, но в условиях медленного роста доходов создает предпосылки для ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем, отмечает ЦБ.
По данным Банка России, в первом полугодии банки ослабили требования к потенциальным заемщикам и увеличили долю предоставляемых рискованных кредитов. Так, больше половины (59,5%) выданных ими в III квартале потребкредитов выдавалось заемщикам с показателем долговой нагрузки более 50% (они тратят на обслуживание кредитов более 50% своих доходов в месяц), а почти треть — заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%.
ЦБ РФ начал фиксировать ускорение выдачи необеспеченных кредитов с весны 2021 года. Показатель снижался в мае из-за большого количества выходных, в июле и сентябре, но не так значительно, как в октябре, на фоне коронавирусных ограничений. При этом в августе россияне взяли 2,1 млн потребкредитов на рекордные 647 млрд рублей. Общая задолженность населения перед банками приблизилась к 24 трлн рублей.