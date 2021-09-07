Россияне в августе взяли потребкредитов на рекордные 647 млрд рублей

Как сообщает 7 сентября РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле того же года. В августе по сравнению с предыдущим месяцем количество новых кредитных договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%.



При этом средний размер необеспеченного займа оказался минимальным за год и составил 313,6 тыс. рублей. Это всего на 0,6% меньше, чем в июле, но на 8,3% ниже апрельского показателя.



О рекордном объеме выдачи кредитов наличными в августе уже отчитался крупнейший игрок рынка Сбербанк. За месяц он одобрил займы на 275 млрд рублей. Это соответствует 42,5% всех выдач, попавших в расчеты аналитиков.



Всего, по данным компании, российские банки за месяц выдали жителям страны кредиты на 1,22 трлн рублей. Это на 4,6% больше, чем в июле, но меньше, чем в успешные для розницы июне и апреле.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что за первые шесть месяцев 2021 года россияне взяли почти миллион ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю наблюдений. Во многом эта стало заслугой программы льготной ипотеки. После ее перезапуска население страны охладело к ипотечным займам.

