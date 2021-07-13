Россияне с начала года взяли рекордное количество ипотечных кредитов

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 13 июля, за полгода россияне оформили 936 тысяч сделок по ипотеке. По сравнению с первым полугодием 2020 года их число выросло на 44% в количественном выражении и на 74% — в денежном.



«По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за полгода в России выдано 936 тысяч ипотечных кредитов — это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.



По предварительным подсчетам, в июне 2021 года было выдано 178 тысяч ипотечных кредитов на 540 — 545 миллиардов рублей. Каждая третья сделка оформлена с господдержкой.

