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Россияне с начала года взяли рекордное количество ипотечных кредитов

Почти миллион ипотечных кредитов выдано в России в первой половине 2021 года. Этот показатель является максимальным в истории.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 13 июля, за полгода россияне оформили 936 тысяч сделок по ипотеке. По сравнению с первым полугодием 2020 года их число выросло на 44% в количественном выражении и на 74% — в денежном.

«По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за полгода в России выдано 936 тысяч ипотечных кредитов — это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

По предварительным подсчетам, в июне 2021 года было выдано 178 тысяч ипотечных кредитов на 540 — 545 миллиардов рублей. Каждая третья сделка оформлена с господдержкой.

Ранее «Фонтанка» писала, что средний срок, на который россияне берут ипотеку, вырос до рекордных 20 лет. Размер средней ставки сохраняется на уровне 7,3% годовых.

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Комментарии (2)

Виталий Кувшинов
Да да, уже 500 млн. россиян!
hedgehog_
ачо? осенью врай уже. можно напоследок пожить немного
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