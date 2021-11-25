Словакия вслед за Австрией ввела общенациональный локдаун

Словакия на две недели ввела общенациональный локдаун на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Также в стране на 90 дней объявлен режим чрезвычайной ситуации.



Об обстановке в Словакии 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. За неделю до режима ЧС республика ввела локдаун для невакцинированных, однако эта мера не помогла.



В последние сутки в стране, где проживают пять миллионов человек, фиксируют более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В пересчете этого показателя на число граждан Словакия вышла на первое место в мире.

