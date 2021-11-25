Словакия вслед за Австрией ввела общенациональный локдаун

Словакия на две недели ввела общенациональный локдаун на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Также в стране на 90 дней объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Об обстановке в Словакии 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. За неделю до режима ЧС республика ввела локдаун для невакцинированных, однако эта мера не помогла.
В последние сутки в стране, где проживают пять миллионов человек, фиксируют более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В пересчете этого показателя на число граждан Словакия вышла на первое место в мире.
С 25 ноября жители страны могут покидать дома исключительно по уважительной причине, а покупать продукты, лекарства и другие товары первой необходимости только в ближайших магазинах и аптеках. Выгул домашних питомцев разрешен на расстояние до 500 метров от места проживания. Исключения для выхода из дома сделаны ради поездок на похороны, крестины и свадьбы.
Временно приостановлена работа гостиниц, спорткомплексов, учреждений культуры, введен запрет на общественные мероприятия. Рестораны и кафе продолжают работу, но могут продавать еду и напитки только навынос через специальное окно. Открытыми в стране остаются школы, банки, страховые компании, автосервисы, химчистки, обувные магазины, магазины хозяйственных товаров и зоомагазины.
На фоне подъема заболеваемости медикам в больницах будут помогать военнослужащие. Кроме того, власти обязали работодателей периодически проводить тесты на коронавирус среди непривитых сотрудников, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы.
Ранее Словакия уже вводила режим ЧС из-за пандемии. Он продлился более полугода: с 1 октября 2020-го по 14 мая 2021-го.
Как сообщала «Фонтанка», с 24 ноября общенациональный локдаун начал действовать в Австрии. В отличие от Словакии, там также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.