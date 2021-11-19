Австрия вводит локдаун из-за COVID-19, с февраля — обязательную вакцинацию

«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится», — заявил Шелленберг 19 ноября на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями.

Канцлер Австрии Александер Шелленберг из-за подъема заболеваемости COVID-19 объявил о введении национального локдауна. Он продлится до середины декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского правительства.

Кроме того, он объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года. Канцлер Австрии отметил, что это решение «очень тяжелое».

Как сообщалось, с 15 ноября в Австрии действует локдаун для непривитых от COVID-19. По мнению Шелленберга, мера позволила повысить готовность населения вакцинироваться, но не в достаточной мере.