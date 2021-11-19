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Австрия вводит локдаун из-за COVID-19, с февраля — обязательную вакцинацию

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Канцлер Австрии Александер Шелленберг из-за подъема заболеваемости COVID-19 объявил о введении национального локдауна. Он продлится до середины декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского правительства.

«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится», — заявил Шелленберг 19 ноября на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями.

Кроме того, он объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года. Канцлер Австрии отметил, что это решение «очень тяжелое».

Как сообщалось, с 15 ноября в Австрии действует локдаун для непривитых от COVID-19. По мнению Шелленберга, мера позволила повысить готовность населения вакцинироваться, но не в достаточной мере.

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Комментарии (2)

hedgehog_
с 15 локдаун для необколотых
с 22 локдаун для всех
этож как наши нерабочие дни, только нормально реализованные? не?
Ma-260802031
Наглядный пример "эффективности" вакцинации - в стране, где привито 70% населения :)
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