Словакия вводит строгие меры в отношении людей, которые не были вакцинированы против коронавируса. Об этом 18 ноября сообщает Reuters.
Государство в Центральной Европе столкнулось с резким ростом заболеваемости. В сентябре в стране регистрировали около 300 случаев в день, а за последние сутки уже более 8000.
Премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил, что увеличение новых случаев создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения республики.
Ранее локдаун для непривитых также ввели Австрия и Чехия.
Еще одна европейская страна вводит локдаун для невакцинированных
В Словакии вводят локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19
Словакия вводит строгие меры в отношении людей, которые не были вакцинированы против коронавируса. Об этом 18 ноября сообщает Reuters.