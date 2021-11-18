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Еще одна европейская страна вводит локдаун для невакцинированных

В Словакии вводят локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19

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Словакия вводит строгие меры в отношении людей, которые не были вакцинированы против коронавируса. Об этом 18 ноября сообщает Reuters.

Государство в Центральной Европе столкнулось с резким ростом заболеваемости. В сентябре в стране регистрировали около 300 случаев в день, а за последние сутки уже более 8000.

Премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил, что увеличение новых случаев создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения республики.

Ранее локдаун для непривитых также ввели Австрия и Чехия.

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Комментарии (7)

f0ntan
Цепочка локдаунных стран движется с запада на восток: Австрия - Чехия - Словакия. Что дальше на восток?
тов
По всей европе площади заполнены кричащими протестующими, просто нам об этом не говорят.

Полон интернет видео, поиском все ищется - италия, франция, голландия, германия, австрия и тд.
vader
Странно, что так тянут. По идее до конца недели должны уже по всему ЕС ввести.
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