Локдаун для непривитых от ковида вводится в Австрии

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Австрия вводит с 15 ноября жёсткие ограничения для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели им. Об этом сообщает 14 ноября ТАСС со ссылкой на заявление канцлера страны Александера Шалленберга.
«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал канцлер.
Жители, не сделавшие прививку, со следующей недели имеют право выходить из дома только за покупками в продуктовый магазин, аптеку, на работу, на прогулку. Уже с 8 ноября им нельзя посещать кафе, бары, рестораны, театры, кино, салоны красоты и массажа, заселяться в отели. Разрешено это только обладателям сертификатов в соответствии с правилом «двух П» — переболевшим COVID-19 или привитым.
В России и Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась. Выросло только число смертей в Петербурге.