Локдаун для непривитых от ковида вводится в Австрии

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Австрия вводит с 15 ноября жёсткие ограничения для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели им. Об этом сообщает 14 ноября ТАСС со ссылкой на заявление канцлера страны Александера Шалленберга.



«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал канцлер.

