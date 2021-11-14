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Локдаун для непривитых от ковида вводится в Австрии

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Австрия вводит с 15 ноября жёсткие ограничения для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели им. Об этом сообщает 14 ноября ТАСС со ссылкой на заявление канцлера страны Александера Шалленберга.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал канцлер.

Жители, не сделавшие прививку, со следующей недели имеют право выходить из дома только за покупками в продуктовый магазин, аптеку, на работу, на прогулку. Уже с 8 ноября им нельзя посещать кафе, бары, рестораны, театры, кино, салоны красоты и массажа, заселяться в отели. Разрешено это только обладателям сертификатов в соответствии с правилом «двух П» — переболевшим COVID-19 или привитым.

В России и Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась. Выросло только число смертей в Петербурге.

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Комментарии (39)

265939387
Адьёты.
goodbody
Пусть быстрее малннькие страны привьются 100 проц.по 4-5 раз. Будет понятно полезно ли это. Некоторых прививки реально валят с ног через несколько дней. Про осложнения почти молчок - солидарность..
Прививки раз за разом подрывают иммунку, увеличиться количество др.заболеваний - может тогда будут пробовать что то еще ? Лекарства появятся..
07A
Антиваксеров громят везде, кроме нашей страны. Наше правительство терпеливо и пытается просветить крестьян и рабочих, как нарком Луначарский в 20-годы! Правда тогда приходилось начинать с рассказов о пользе мыла и борьбы с педикулезом. С тех пор удалось приучить людей чистить зубы и умываться, да и то не всех!
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