Число смертей от ковида в Петербурге подпрыгнуло на 10. Новых случаев заражения стало меньше

Как сообщает 14 ноября оперштаб по борьбе с инфекцией, в стране за минувшие сутки выявлено 38 823 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения, вчера сообщалось о 39 256 случаях, а 12 ноября — о 40 123.



В Петербурге — 3 144 новых заболевших (в субботу — 3 273, в пятницу — 3 421). В Москве заболевших тоже стало меньше.



Подпрыгнуло только число смертей в Петербурге. В сегодняшней статистике портала «Стопкоронавирус.рф» их 80 (за минувшие сутки), а во вчерашней было 70. Однако 80 далеко не самый высокий показатель за последние дни, с конца октября он часто был выше.

