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Число смертей от ковида в Петербурге подпрыгнуло на 10. Новых случаев заражения стало меньше

В России выявлено 38 823 случая COVID-19, в Петербурге — 3 144

Число новых заболевших коронавирусом за сутки снизилось и в России, и в Петербурге.

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Как сообщает 14 ноября оперштаб по борьбе с инфекцией, в стране за минувшие сутки выявлено 38 823 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения, вчера сообщалось о 39 256 случаях, а 12 ноября — о 40 123.

В Петербурге — 3 144 новых заболевших (в субботу — 3 273, в пятницу — 3 421). В Москве заболевших тоже стало меньше.

Подпрыгнуло только число смертей в Петербурге. В сегодняшней статистике портала «Стопкоронавирус.рф» их 80 (за минувшие сутки), а во вчерашней было 70. Однако 80 далеко не самый высокий показатель за последние дни, с конца октября он часто был выше.

Статистика по Петербургу. Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Статистика по Петербургу. Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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Число летальных исходов в целом по России снизилось: 1 219 против 1 241 в сообщении от 13 ноября и 1 235 от 12 ноября.

Статистика по Петербургу. Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Статистика по Петербургу. Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (8)

265014641
от туберкулеза в 2019 умерло 1.5 милли0нов. в РФ только. вот так то.
если вы считаете ковид таким ужасом, разрешите пфайзер, мадерну и астра зенеку. ведь главное здоровье людей, а не чья то нажива, какой то там фонда , возглавляемого иностранцев, в россии появившегося только в 2006, а до этого родившегося во вражеского украине и работавшего всю жизнь во вражеском сша.
Злой кот
А если провести независимую экспертизу, то станет ясно, что большинство из них умерло не от ковида. А нас продолжают пугать, чтобы все, как стадо на скотобойне, шли колоться плацебо, и к концу года хоть как-нибудь обеспечить 55% привитых.
07A
Сами то жижей привились, а других к смерти призываете! Двуличные антиваксеры!
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