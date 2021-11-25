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ЕС хочет существенно поменять правила въезда в союз. У переболевших появится шанс

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Европейская комиссия предлагает обновить рекомендации относительно неэкстренных поездок из-за пределов ЕС. <...> Подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста будет требоваться от всех путешественников, которые были вакцинированы принятыми ВОЗ, но не одобренными Европейским агентством препаратами, а также переболевших. Об этом сообщается 25 ноября на сайте Еврокомиссии.

Высший орган исполнительной власти предлагает пускать в ЕС людей, которые переболели коронавирусом в течение 180 дней до поездки. В документе не прописано, как турист должен доказать факт болезни COVID-19. Также не называются отдельные страны и вакцины.

Предложение Еврокомиссии носит рекомендательный характер и будет рассмотрено Европейским Советом.

Неэкстренные поездки в ЕС без сертификата о вакцинации разрешены сейчас почти из 20 стран с хорошей эпидемиологической ситуацией. Россия в этот список не входит.

Напомним, что Финляндия 25 ноября в очередной раз продлила ограничения для российских туристов. «Спутник V» в Евросоюзе по-прежнему не признают.

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Комментарии (6)

Денеб
От перестановки слагаемых сумма не меняется (правило для россиян)....
Athair
Не хотят пускать - и ладно, их право. Оставлю свои отпускные деньги на Востоке ;)
тов
Зашибись русских от заграницы отсекли.

Если кто еще думает, что запад добрый.
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