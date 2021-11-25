ЕС хочет существенно поменять правила въезда в союз. У переболевших появится шанс

Европейская комиссия предлагает обновить рекомендации относительно неэкстренных поездок из-за пределов ЕС. <...> Подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста будет требоваться от всех путешественников, которые были вакцинированы принятыми ВОЗ, но не одобренными Европейским агентством препаратами, а также переболевших. Об этом сообщается 25 ноября на сайте Еврокомиссии.



Высший орган исполнительной власти предлагает пускать в ЕС людей, которые переболели коронавирусом в течение 180 дней до поездки. В документе не прописано, как турист должен доказать факт болезни COVID-19. Также не называются отдельные страны и вакцины.

