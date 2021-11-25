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Группа Little Big продаст тысячу NFT-яиц «с сюрпризом»

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Российская группа Little Big выставит на торги собственную коллекцию цифровых художественных объектов в виде яиц. Их будет 1 000 штук. Об этом коллектив сообщил 25 ноября на своем сайте.

Продажи стартуют 3 декабря на одном из крупнейших маркетплейсов Opensea. В каждом NFT-объекте будет скрыта уникальная объемная картинка, которая откроется только через неделю после старта продаж. Таким образом, тот, кто сразу купит «яйцо», не будет знать, какой сюрприз будет ждать его внутри.

«Это игра в коллекционера, знакомая каждому с детства и подобная всеми любимому киндер-сюрпризу», — объясняют представители группы.

Некоторые из «сюрпризов» группа показала на своей странице в соцсетях. В основном главным героем работ стал Илья Прусикин — Ильич, лидер коллектива. В некоторых NFT присутствует и солистка группы Соня Таюрская.

«Герой Ильича — криптомиллиардер — примеряет на себя различные амплуа и мифологические образы, показывая, как круто криптовалюта изменила его жизнь», — сказано в описании работ.

Работы созданы совместно с медиахудожником и основателем художественной группы Instigators Денисом Давыдовым и агентством Peppermint, специализирующимся на издании и продюсировании NFT-проектов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как Борис Гребенщиков выставил на торги серию своих NFT-портретов. А Эрмитаж открыл первую нематериальную выставку NFT-работ в виртуальной Бирже.

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Комментарии (4)

260850771
Прусикин свои яйки продает. Кушать хочеться? Ролик в инстаграм забубенный.
Иван Финкман
У этих ребят внутри их яиц может быть настоящий сюрприз 🤡
260695091
собственную коллекцию цифровых художественных объектов в виде яиц))) .... куда катится мир
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