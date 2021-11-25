Группа Little Big продаст тысячу NFT-яиц «с сюрпризом»

Российская группа Little Big выставит на торги собственную коллекцию цифровых художественных объектов в виде яиц. Их будет 1 000 штук. Об этом коллектив сообщил 25 ноября на своем сайте.



Продажи стартуют 3 декабря на одном из крупнейших маркетплейсов Opensea. В каждом NFT-объекте будет скрыта уникальная объемная картинка, которая откроется только через неделю после старта продаж. Таким образом, тот, кто сразу купит «яйцо», не будет знать, какой сюрприз будет ждать его внутри.



«Это игра в коллекционера, знакомая каждому с детства и подобная всеми любимому киндер-сюрпризу», — объясняют представители группы.

