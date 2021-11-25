В Кремле прокомментировали штурм ЗакСа Челябинска: Недовольные ограничениями будут, но их меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых в пандемию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выступление челябинских противников QR-кодов, которые утром 25 ноября пытались взять штурмом местный парламент.



«Недовольные ковидными ограничениями есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых в пандемию», — заявил Песков.



Ранее он подчеркнул, что Путин не пытается уйти от ответственности, когда речь идет о непопулярных мерах по коронавирусу. Президент, по словам Пескова, стремится к «сбалансированному подходу».

