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В Кремле прокомментировали штурм ЗакСа Челябинска: Недовольные ограничениями будут, но их меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых в пандемию

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выступление челябинских противников QR-кодов, которые утром 25 ноября пытались взять штурмом местный парламент.

«Недовольные ковидными ограничениями есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых в пандемию», — заявил Песков.

Ранее он подчеркнул, что Путин не пытается уйти от ответственности, когда речь идет о непопулярных мерах по коронавирусу. Президент, по словам Пескова, стремится к «сбалансированному подходу».

Утром 25 ноября челябинские активисты, выступающие против ковидных ограничений, попытались прорваться через пост охраны местного законодательного собрания. Депутаты в это время рассматривали федеральный законопроект о QR-кодах. Натиск удалось сдержать охране до прибытия полиции.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (13)

iigaza
Неблагодарные!
В то время как царь-батюшка денно и нощно печется о здоровье народном и трижды, ежели верить Пескову (а Пескову верить никак нельзя), привился, кучка отъявленых челябинских антиваксеров подрывают устои.
Лесоповал скучает.
VKuser86752872
Звучит, как оскорбление большинства...! Это как в розетку пальцы совать, долбанет-не долбанет... ой...
VKuser203216
Grend, как раз взволновавшихся по -поводу прививки гораздо больше, чем один 07А, поэтому таблетку пить и успокаиваться нужно Вам
Grend. Прививку все равно придется делать или сидите тихой мышью и не дышите на нормальных людей. Сидите не дыша, в одиночку и доказывайте, что земля плоская и держится на трех китах.
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