Песков о непопулярных мерах по коронавирусу: Путин не пытается уйти от ответственности

Владимир Путин является сторонником сбалансированности, когда речь идет о непопулярных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



Он подчеркнул, что Путин «не уходит от ответственности», а ситуация «беспрецедентна». Так, законопроекты о QR-кодах на федеральном уровне до сих пор не приняты, потому что «надо спасти людей и не навредить экономике РФ».

«Президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, конечно, все-таки мы должны отдавать отчет, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность и продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более чем активно вакцинировались и ревакцинировались, — конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — подытожил Песков.