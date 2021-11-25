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Песков о непопулярных мерах по коронавирусу: Путин не пытается уйти от ответственности

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Владимир Путин является сторонником сбалансированности, когда речь идет о непопулярных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин «не уходит от ответственности», а ситуация «беспрецедентна». Так, законопроекты о QR-кодах на федеральном уровне до сих пор не приняты, потому что «надо спасти людей и не навредить экономике РФ».

«Президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, конечно, все-таки мы должны отдавать отчет, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность и продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более чем активно вакцинировались и ревакцинировались, — конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — подытожил Песков.

Напомним, внесенная правительством в Госдуму инициатива правит федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Новелла диктует, что граждане могут участвовать в массовых мероприятиях, ходить в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании либо документа о медотводе.

До 1 февраля 2022 года в качестве «пропуска» будет работать ПЦР-тест. Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Для похода в аптеки, продовольственные магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, QR-коды не потребуются.

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Комментарии (10)

***_555
Спихнуть всю ответственность в регионы - это не пытаться уйти. Да-да.
AndrewBarsik
Уйти от ответственности не пытается, но и на себя брать не хочет. И ответственного назначить не спешит. Поэтому во всех бедах будут виноваты мифические "антиваксеры" и "безмасочники".
Клинворд
Но обязательно примут, ведь это так удобно разделить людей, контролировать, все забудут про коррупцию, и будут просить верните свободу.
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