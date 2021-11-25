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У Верховного суда собрались сочувствующие «Мемориалу»*. Начались задержания

У здания Верховного суда, где 25 ноября идет заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного общества «Мемориал»* (признано в РФ иноагентом), собрались сочувствующие. Начались задержания, сообщает «ОВД-Инфо»** (признано в РФ СМИ-иноагентом).

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По данным издания, полиция задержала двоих с плакатами в поддержку «Мемориала» — Ольгу Бакст и Алексея Беленкина, которого отправили в автозак. Всего, уточняет Znak.com, у суда стоит около двух сотен человек.

Ранее лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ не уничтожать «Мемориал». Также из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал» писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Она связала отказ от звания с тем, что значок, коробку и букет ей вручал лично президент РФ Владимир Путин.

Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** и международному центрам. Надзорное ведомство убеждено, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведет деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целью и задачей организации, в том числе, является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

*Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

**Издание «ОВД-Инфо» внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

***Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
Мемориал нужен в первую Очередь самим мокшанам! чтобы когда Придет время (уже скоро!) публично каяться и Платить некие компенсации, они уже были морально Готовы, а не водили изумленно Рылом "а нас-то за Что?"
AndrewBarsik
Хорошо бы, если перед каждым судебным заседанием все судьи были бы обязаны просматривать фильм "Нюрнберг", особенно момент оглашения приговора судьям из фашистской Германии. Уверен, что это позитивным образом скажется на независимости и объективности судей.
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