У Верховного суда собрались сочувствующие «Мемориалу»*. Начались задержания

По данным издания, полиция задержала двоих с плакатами в поддержку «Мемориала» — Ольгу Бакст и Алексея Беленкина, которого отправили в автозак. Всего, уточняет Znak.com, у суда стоит около двух сотен человек.



Ранее лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ не уничтожать «Мемориал». Также из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал» писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Она связала отказ от звания с тем, что значок, коробку и букет ей вручал лично президент РФ Владимир Путин.

