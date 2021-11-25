ДТП с бездыханным телом под автобусом: это был наезд на пешехода

Мужчине, погибшему на автобусном кольце в Колпино в среду, было 52 года.



Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, в полиции этот инцидент зафиксировали как наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Автобус МАЗ «Пассажиравтотранс» двигался по автобусному кольцу на Вокзальной улице. Под колёса попал 52-летний житель Колпино. Он мёртв.

Водителю автобуса 33 года. Нарушений ПДД за ним числится немного: пять превышений скорости с начала года. По данным «Пассажиравтотранса», эти нарушения мужчина совершил на личном автомобиле. Нарушений скоростного режима при выполнении служебных обязанностей зафиксировано не было.

