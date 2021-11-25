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ДТП с бездыханным телом под автобусом: это был наезд на пешехода

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Мужчине, погибшему на автобусном кольце в Колпино в среду, было 52 года.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, в полиции этот инцидент зафиксировали как наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Автобус МАЗ «Пассажиравтотранс» двигался по автобусному кольцу на Вокзальной улице. Под колёса попал 52-летний житель Колпино. Он мёртв.

Водителю автобуса 33 года. Нарушений ПДД за ним числится немного: пять превышений скорости с начала года. По данным «Пассажиравтотранса», эти нарушения мужчина совершил на личном автомобиле. Нарушений скоростного режима при выполнении служебных обязанностей зафиксировано не было.

Фотографии с места ДТП, напомним, появились в соцсетях. Под автобусом лежало тело. В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что водитель обнаружил труп «в условиях плохой видимости на площадке станции, неприспособленной для пешеходного движения, при постановке автобуса на место стоянки». Возможно, тело лежало на площадке до прибытия автобуса, предположили на предприятии.

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Комментарии (5)

alexadmin
У водителя автобуса пять превышений скорости? Ну-ну...
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