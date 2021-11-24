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Под колесами автобуса в Колпино нашли бездыханное тело мужчины

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На Вокзальной улице в Колпино под автобусом обнаружили тело человека. Фотографии с места происшествия появились в Telegram-канале «Мегаполис».

Судя по снимкам от 24 ноября, ногу мужчины раздавило колесо транспортного средства. Неподалеку находятся сотрудники МЧС.

«В условиях плохой видимости на площадке станции, не приспособленной для пешеходного движения, при постановке автобуса на место стоянки водитель обнаружил под автобусом тело человека без признаков жизни. Детали происшествия установят компетентные органы и мы заинтересованы в установлении обстоятельств», — сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

В предприятии добавили, что состояние автобуса указывает на отсутствие удара. Предположительно, человека не сбивали, а тело лежало на площадке до прибытия транспортного средства.

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