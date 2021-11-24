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В ЕС призвали Путина отказаться от товаров из Донбасса, чтобы не «усиливать напряженность»

Евросоюз призывает Россию не признавать товары из ДНР и ЛНР

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Власти ЕС выразили сожаление после решения президента РФ Владимира Путина легализовать в России товары из неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

«Европейский Союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ [на российский рынок] товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины. ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», — цитирует агентство чиновников из Брюсселя.

В ЕС уверены, что действия Москвы «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в сфере таможенного контроля».

«Они имеют потенциал усилить напряженность и закрепить статус-кво, затрудняя будущий процесс по реинтеграции [этих регионов]», — отмечается в заявлении.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал не закон, а указ, который приравнивает товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик к товарам российского происхождения.

Путин дал правительству России месяц на признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, допуск продукции из ДНР и ЛНР в целях обеспечения закупок для госнужд «и закупок товаров отдельными юридическими лицами».

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Комментарии (19)

Денеб
Как же несменяемый будет своё детище гнобить? Нивные люди в этом ЕС..... Не умеют с бармалеями правильно обходиться.....
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.... не анекдот )))
--- Премьер Шмыгаль заявил, что России блокирует поставки в Украину угля из Казахстана.

И поэтому (!) уголь повезут морем через порт Тамань.

Правда, порт Тамань российский, и если бы Россия хотела заблокировать поставки, то она бы их и через него заблокировала. Уж не говоря о блокировании железной дороги от Казахстана до Тамани, что, если бы была реально такая задача, сделать было бы не сложнее.
Украинская пропаганда рассчитана на очень тупых людей. И если на вас она работает, то у меня для вас плохие новости. (с)
hedgehog_
т.е. ввезенное неизвестно откуда в туда и вывезенное на территорию рассиянии становится расейскай прадукцией? удобно. так не только родиной слонов, но и всегонасвете россия танет
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