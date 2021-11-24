В ЕС призвали Путина отказаться от товаров из Донбасса, чтобы не «усиливать напряженность»

«Европейский Союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ [на российский рынок] товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины. ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», — цитирует агентство чиновников из Брюсселя.

Власти ЕС выразили сожаление после решения президента РФ Владимира Путина легализовать в России товары из неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

В ЕС уверены, что действия Москвы «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в сфере таможенного контроля».



«Они имеют потенциал усилить напряженность и закрепить статус-кво, затрудняя будущий процесс по реинтеграции [этих регионов]», — отмечается в заявлении.



15 ноября президент России Владимир Путин подписал не закон, а указ, который приравнивает товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик к товарам российского происхождения.



Путин дал правительству России месяц на признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, допуск продукции из ДНР и ЛНР в целях обеспечения закупок для госнужд «и закупок товаров отдельными юридическими лицами».

