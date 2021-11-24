Песков прокомментировал высказывания Бастрыкина про ЕГЭ и Моргенштерна. «Глава СК обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение»

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно-важным вопросам и темам. Мы все, конечно же, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов. В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения. И я уверен, что наши министерства просвещения и образования, они внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию развития нашей системы образования», — заявил 24 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, председатель СК накануне заявил, что ЕГЭ надо отменять, поскольку оно является «пыткой для молодежи» .

В Кремле прокомментировали яркие высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по поводу ЕГЭ и рэпера Моргенштерна, якобы торгующего наркотиками в соцсетях.

Также Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта уже ответил, что высказывание «вызвало недоумение», а его клиент занимается музыкой, а не продажей наркотиков.



«Выдвигать обвинение, подкрепленное доказательствами и аргументами, это прерогатива и функция исключительно Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — уклончиво прокомментировал эту ситуацию Песков.

