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Песков прокомментировал высказывания Бастрыкина про ЕГЭ и Моргенштерна. «Глава СК обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение»

Песков заявил, что слова Бастрыкина про ЕГЭ и Моргенштерна объясняются его статусом и «широким кругозором»

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В Кремле прокомментировали яркие высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по поводу ЕГЭ и рэпера Моргенштерна, якобы торгующего наркотиками в соцсетях.

Напомним, председатель СК накануне заявил, что ЕГЭ надо отменять, поскольку оно является «пыткой для молодежи».

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно-важным вопросам и темам. Мы все, конечно же, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов. В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения. И я уверен, что наши министерства просвещения и образования, они внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию развития нашей системы образования», — заявил 24 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта уже ответил, что высказывание «вызвало недоумение», а его клиент занимается музыкой, а не продажей наркотиков.

«Выдвигать обвинение, подкрепленное доказательствами и аргументами, это прерогатива и функция исключительно Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — уклончиво прокомментировал эту ситуацию Песков.

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Комментарии (7)

Градус Фаренгейта
Жаль, что в нашем государстве личное мнение может иметь кто угодно, кроме рядового гражданина, любое мнение которого может и будет расценено как клевета и высказывание, направленное на изменение конституционного строя страны) Или оскорбление чувств верующих.
Steam
Песков - это кто? Папик того долбоклюя, который обещал и дальше гонять по дорогам общего пользования?
Первый раз про него вообще слышу.
Владислав Терехин
Ни какого смысла отменять ЕГЭ нет. Для воспитания поколения сферы обслуживания, курьеров, официантов, то что надо.
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