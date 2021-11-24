Профессора, уволенного из петербургского института за отрицание холокоста, суд не стал восстанавливать на работе

Мужчина указал, что был профессором кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов с 2014 года. В начале 2021-го его уволили за «аморальный проступок», с чем Матвеев не согласен — считает, что ничего вопиющего не совершал.

Аморальным назвали вебинар Матвеева «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица» для учителей Ленобласти. Общественность института посчитала, что профессор «усомнился в преследовании и массовом уничтожении нацистами представителей различных этнических и социальных групп» и назвал холокост «мифом». Совет по профессиональной этике признал его выступление грубым нарушением.



«Решением совета сделаны выводы о том, что в доступных для оценки, далеко не полных материалах выступления Матвеева имеются признаки: выхода за рамки профессиональной этики, выражающиеся в чтении лекции по исторической тематике без достаточной подготовки; сознательной необоснованной переоценки количества жертв геноцида; антисемитизма и национализма, выраженные в сентенциях по этнонациональным вопросам», — говорится в тексте.

Свидетель пояснила, что на заседании совета участники смотрели 6-минутный отрывок лекции. Ей запомнились высказывания на слайдах: «Холокост — миф», «В газовых камерах люди не уничтожались, а использовались для дезинфекции», а также антисемитские.

Матвеев предоставил заключение специалиста, чтобы доказать, что ролик был смонтирован — якобы там было 26 склеек. Суд посчитал, что это не имеет значения, поскольку мужчина все равно проводил вебинар с выводами, в том числе о том, что «холокоста не было».

Калининский райсуд Матвееву отказал, тот подал апелляционную жалобу.

