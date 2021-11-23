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«Прокатился» на пять суток. В Казани арестовали пассажира, который ответил перцовкой на просьбу показать QR-код

Жителя Казани, который брызнул в лицо кондуктору из перцового баллончика, арестовали на пять суток

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В Казани антипрививочнику дали пять суток административного ареста за то, что он брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору, который требовал предъявить QR-код. Об этом 23 ноября сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что инцидент произошел в автобусе №31. Мужчина не стал показывать QR-код, а в ответ на просьбу кондуктора покинуть салон применил перцовку.

Хулиганом оказался 31-летний горожанин. В отношении него составлены административные протоколы. Мужчине назначили пять суток административного ареста и штраф в две тысячи рублей. Наказание может быть строже в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее житель Казани рассказал, что в автобусе на него напали кондуктор и водитель после отказа показать QR-код. «Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус. Водитель начал угрожать, говорить, что меня отпетушат, то есть угрожали изнасилованием. Я открыл пассажирское окно и выпрыгнул из автобуса», – жаловался мужчина, он добавил, что применил перцовый баллончик.

Власти Татарстана решили, что проезд в региональном транспорте с 22 ноября возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе. В первый день ограничений в транспорт из-за отсутствия QR-кода не пустили около двух тысяч человек.

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Комментарии (2)

mr029
Я думаю надо понимать, что до нас самые "вкусные" доходят новости.

Про то, кто там кому "в рог дал" или матом обложил и пихнул, писать не будут.
hal9000
"Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус"...какие интересные автобусы ходят по Казани..а зачем ему пальчиком в попу ??шалуны чтоли там работают???
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