«Прокатился» на пять суток. В Казани арестовали пассажира, который ответил перцовкой на просьбу показать QR-код

В Казани антипрививочнику дали пять суток административного ареста за то, что он брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору, который требовал предъявить QR-код. Об этом 23 ноября сообщает «МВД Медиа».



Уточняется, что инцидент произошел в автобусе №31. Мужчина не стал показывать QR-код, а в ответ на просьбу кондуктора покинуть салон применил перцовку.



Хулиганом оказался 31-летний горожанин. В отношении него составлены административные протоколы. Мужчине назначили пять суток административного ареста и штраф в две тысячи рублей. Наказание может быть строже в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью.

