Казанец пожаловался на нападение кондуктора и водителя за отказ показать QR-код

«Я зашёл в автобус, кондуктор начал требовать QR-код, я сказал, что его нет и что эти требования незаконны. Я минут пять бодался и в итоге сам решил выйти. Кондуктор начал меня затаскивать обратно, по голове ударил, в этот момент я применил перцовый баллончик. После на меня накинулись кондуктор и водитель», — рассказал он 22 ноября изданию «Подъем» .

Житель Казани Николай Б. рассказал о конфликте с кондуктором и водителем автобуса из-за отсутствия у него QR-кода. По его словам, его били и тыкали пальцем в анус.

По его словам, из автобуса вывели всех других пассажиров и заблокировали двери.



«Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус. Водитель начал угрожать, говорить, что меня отпетушат, то есть угрожали изнасилованием. Я открыл пассажирское окно и выпрыгнул из автобуса», — отметил Николай.



Казанец заявил, что зафиксировал все побои и хочет компенсировать ущерб через суд.



Кондуктор автобуса 43-го маршрута в свою очередь рассказывала про похожий случай и поясняла, что пассажир использовал чужой проездной, а когда обман раскрылся, ударил ее по лицу.



Ранее сообщалось, что число пассажиров без QR-кодов, высаженных из казанского транспорта, достигло почти 800. Пятерых забрала полиция. Один из пассажиров трамвая отказался показать код и выходить из салона, зато вызвал полицию сам, назвав действия кондуктора незаконными.



Проверки идут в связи с новыми правилами — в общественный транспорт в Татарстане теперь можно попасть только с QR-кодом о вакцинации.

