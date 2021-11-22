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Казанец пожаловался на нападение кондуктора и водителя за отказ показать QR-код

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Житель Казани Николай Б. рассказал о конфликте с кондуктором и водителем автобуса из-за отсутствия у него QR-кода. По его словам, его били и тыкали пальцем в анус.

«Я зашёл в автобус, кондуктор начал требовать QR-код, я сказал, что его нет и что эти требования незаконны. Я минут пять бодался и в итоге сам решил выйти. Кондуктор начал меня затаскивать обратно, по голове ударил, в этот момент я применил перцовый баллончик. После на меня накинулись кондуктор и водитель», — рассказал он 22 ноября изданию «Подъем».

По его словам, из автобуса вывели всех других пассажиров и заблокировали двери.

«Когда меня затаскивали в автобус, мне ударили прям пальцем в анус. Водитель начал угрожать, говорить, что меня отпетушат, то есть угрожали изнасилованием. Я открыл пассажирское окно и выпрыгнул из автобуса», — отметил Николай.

Казанец заявил, что зафиксировал все побои и хочет компенсировать ущерб через суд.

Кондуктор автобуса 43-го маршрута в свою очередь рассказывала про похожий случай и поясняла, что пассажир использовал чужой проездной, а когда обман раскрылся, ударил ее по лицу.

Ранее сообщалось, что число пассажиров без QR-кодов, высаженных из казанского транспорта, достигло почти 800. Пятерых забрала полиция. Один из пассажиров трамвая отказался показать код и выходить из салона, зато вызвал полицию сам, назвав действия кондуктора незаконными.

Проверки идут в связи с новыми правилами — в общественный транспорт в Татарстане теперь можно попасть только с QR-кодом о вакцинации.

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Комментарии (19)

Coriander
Уже выбрали полицая местной деревни? А то кто же будет командовать как народ еще придавить?
Владислав М
И это ещё только цветочки. Если и дальше так продолжится, то очень скоро власть увидит всю ненависть народа к её беспределу.
Grend
Это нормальная ситуация, что происходит в стране? Публикации становятся раз от раза поганее и поганее. То расчлененка, то палец в анусе, то баба в автобусе… Деградация журналистов на лицо. А что в городе нет культурной жизни, выставок, концертов, спектаклей?
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