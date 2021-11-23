«1,1 миллиона детей на грани голодной смерти». ООН заявляет о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Более 1 миллиона детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти. О том, что страна на грани гуманитарной катастрофы, заявила ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.
«На сегодняшний день с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 миллиона человек по всей стране. А это большая часть населения Афганистана, в котором насчитывается 38 миллионов жителей. Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», — цитирует 23 ноября «Интерфакс» Саманту Морт.
«Мы в ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 миллиона детей страдают от острого недоедания, а 1,1 миллиона детей — на грани голодной смерти. Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением», — предупредила Морт, напомнив о приближении зимы, когда из-за снега многие горные сельские районы Афганистана окажутся отрезанными.
Сотрудница ЮНИСЕФ призвала мировое сообщество к проявлению «человеческой солидарности». «Сейчас не время для политического торга. Люди в Афганистане умирают, и им нужна наша поддержка», — добавила представитель Детского фонда ООН.
Ранее для решения в том числе социальных вопросов талибы*, которые пришли к власти в Афганистане после ухода американских военных, учредили военный трибунал. Новая власть интересуется российскими вакцинами. 18 ноября Россия отправила в Кабул первую партию гуманитарной помощи. Ранее в Кремле заявляли, что поставки гуманитарной помощи не будут зависеть от результатов переговоров с новой афганской властью.