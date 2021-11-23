«1,1 миллиона детей на грани голодной смерти». ООН заявляет о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Более 1 миллиона детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти. О том, что страна на грани гуманитарной катастрофы, заявила ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.



«На сегодняшний день с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 миллиона человек по всей стране. А это большая часть населения Афганистана, в котором насчитывается 38 миллионов жителей. Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», — цитирует 23 ноября «Интерфакс» Саманту Морт.

