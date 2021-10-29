Талибы* заявили, что заинтересованы в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан

Движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) выразило заинтересованность в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главу минздрава временного правительства страны.
«Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность. Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал Каландар Ибад.
Ранее талибы заявили, что США предоставят Афганистану вакцины от COVID-19, об этом они договорились на встрече в Катаре. Однако, как заявил глава минздрава республики, американцы пока этого не сделали. «После вывода войск США из Афганистана новых партий вакцины не поступало. Тем не менее у нас сохранились дозы вакцины, поставленные ранее, и мы готовы их использовать», — добавил он.
* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.