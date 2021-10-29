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Талибы* заявили, что заинтересованы в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан

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Движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) выразило заинтересованность в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главу минздрава временного правительства страны.

«Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность. Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал Каландар Ибад.

Ранее талибы заявили, что США предоставят Афганистану вакцины от COVID-19, об этом они договорились на встрече в Катаре. Однако, как заявил глава минздрава республики, американцы пока этого не сделали. «После вывода войск США из Афганистана новых партий вакцины не поступало. Тем не менее у нас сохранились дозы вакцины, поставленные ранее, и мы готовы их использовать», — добавил он.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну вот и "белые камазы"(тм) пригодились. А то стоят уже лет пять без движения..
Бабаха
будет ли поставка идти по УК РФ 205.5
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