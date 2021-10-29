Талибы* заявили, что заинтересованы в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан

Движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) выразило заинтересованность в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главу минздрава временного правительства страны.



«Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность. Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал Каландар Ибад.

